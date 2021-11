GF Vip 6, Manuel Bortuzzo lascia Lulu: “Ci vediamo il 14 dicembre”

Storia nuovamente al capolinea per Manuel Bortuzzo e Lulu. Almeno fin quando rimarranno nella casa del GF Vip. A mettere un punto alla loro relazione è stato il nuotatore, che già dopo la puntata di lunedì scorso aveva preso le distanze dalla Princess.

Manuel aveva infatti ricevuto una lettera dalla madre, Rossella Corona, in cui oltre a incoraggiarlo sul suo percorso, aveva lanciato qualche frecciatina sul suo rapporto con Lulu: “Tu hai bisogno dei tuoi spazi per non stressarti. C’è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli, questo non è amore”.

Così, dopo giorni di distacco, oggi è arrivato il chiarimento.

Un lungo discorso, durante cui Manuel ha spiegato a Lulu di non essere pronto ad una relazione, soprattutto a causa del malessere psicologico: “Come posso vedere le cose belle della vita se io passo da amare la vita a volermi ammazzare nella stessa giornata?”

Una situazione difficile per Manuel, che ha comunque lasciato una porta aperta a Lulu: “Devi fare la tua strada, io mi riprendo da solo. Non c’è un tempo. Io ci ho messo due anni a capire che volevo tornare a nuotare, non due giorni. Finché sto qui dentro avrò sempre alti e bassi, più bassi che alti. Però manca un mese, quattro settimane (alla fine del GF Vip, che probabilmente sarà prolungato fino a marzo, ndr)”. Alla frase di Lulu: “Però io non vorrei passarle così”, la risposta secca di Manuel: “Allora ci vediamo il 14 dicembre”.