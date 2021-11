X Factor 2021, Gazzelle canta il nuovo singolo ‘Fottuta Canzone’

Sul palco di X Factor è tornato Gazzelle.

Il cantautore romano da milioni di stream ha fatto esplodere i social portando la cover di “Io no” di Vasco Rossi, in una malinconica versione acustica, per poi presentare in anteprima il suo nuovo singolo “Fottuta Canzone”, da oggi in radio e sulle piattaforme digitali.

Il brano anticipa il repack di “OK”, ultimo disco dell’artista, in uscita prossimamente!

“Fottuta Canzone” – TESTO

Non mi scordo come è brutto il mondo

Quanto è sputtanato ‘sto tramonto

Che sto bene solo quando dormo

Vita vera, sveglia a mezzogiorno

Io e te nudi senza nulla intorno

Gambe spalancate nel soggiorno

Fine marzo, mi butto di sotto

Strappo il cielo e ce n’è un altro sotto

Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come (Come) questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

Non mi scordo mica l’anno scorso

Quanto stavo male, tutto storto

Cielo nero fisso tutto il giorno

Mal di testa, panico, panico, panico

Ho paura di star bene

Faccio finta che non me ne

Frega niente, invece, invece, invece sì

Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come (Come) questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

E tu stai come me e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia