sangiovanni e Madame: ecco testo e significato di “Perso nel buio”

Dopo anni di amicizia, sangiovanni e Madame lanciano finalmente un singolo insieme. È fuori da oggi su tutte le piattaforme per Sugar “Perso nel buio”.

Una ballad in cui l’ex Amici rivela uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata e che lo hanno portato a sentirsi confuso e vulnerabile. La forza, la luce che conforta e scioglie questa tensione è la “Voce” di una delle sue amiche più care, nella vita e nella musica: Madame appunto. Il brano mostra anche una versione artistica inedita di sangiovanni, più matura e profonda, legata ad un percorso di crescita anche personale del giovane cantautore.

Ecco l’audio della canzone ↓

Il testo

[Sangiovanni]

Ti ho salutata

dal treno

con la mano

piangevi

piangevo

pure io

Ora piove

dal cielo

sul vetro

non credo

che io possa dirti addio

che io possa dirti addio

Sono perso nel buio

e non trovo la luce

sono dentro a un loop

nei pensieri miei

ci sei sempre tu

[x2]

[Madame]

Ma quanto tempo perdi a pensare a chi devi essere,

è solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei

Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere

Sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia

Io non voglio giustamente solo esistere per te,

essere la tua ragione di vita

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali

e ritrovare un’uscita

Forse sei solo in quella parte del mondo

di chi forse in fondo non aveva torto

e non gli hanno dato ragione,

di chi non ha un contorno, ma infiniti colori

di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore

Questo è tutto ciò

che voglio amare di te

[Sangiovanni]

Sono perso nel buio

e non trovo la luce

sono dentro a un loop

nei pensieri miei

ci sei sempre tu

[x2]

[Madame]

E se ti perdi nel buio

e non trovi la luce

vieni a chiedermi aiuto

Sono sempre qui,

sono qui con te

E quando fuori fa buio

segui sempre la luna

Esci fuori dal loop

Io sono sempre qui,

qui vicino a te [x2]