Pietro Turano lancia su Spotify Eclissi, il suo primo podcast

Pietro Turano (portavoce di Gay Center e tra i protagonisti di Skam Italia) lancia il suo primo podcast, Eclissi. L’attore incontra e racconta le storie di riscatto di sei persone lgbtq+, provenienti da età e universi apparentemente distanti ma che allo stesso modo sono state o sono imprigionate nel cono d’ombra proiettato dall’intolleranza e dall’incomprensione del mondo che le circonda, ogni episodio cerca di far emergere quel raggio di luce che, una volta per tutte, allontana l’eclissi.

Eclissi, di cui è stato rilasciato il teaser in anteprima, è un podcast di 6 puntate prodotto da Cross Productions (Skam Italia, Rocco Schiavone) e in uscita su tutte le piattaforme, a partire dal 19 novembre (un episodio a settimana). Ascolterete le storie di Orfeo, Luce, Fabiano, Riccardo, Emma, Gioia e del loro cammino dall’ombra verso la luce.

“Sono agitato– scrive Turano- ma tremendamente felice. Il primo episodio di Eclissi potrete ascoltarlo su Spotify e tutte le piattaforme digitali, nel giorno dell’eclissi lunare, poi uno a settimana. È stato un esperimento per me, un tuffo nel vuoto, un salto nel buio per raccontare la luce di chi con il buio vero ha dovuto farci i conti sul serio“.

E aggiunge: “Quando ho cominciato il mio percorso di attivismo ho capito che la cosa più importante è mettersi al servizio, sfruttare i propri privilegi per cambiare le regole del gioco. Io ci provo da quando qualcuno lo ha fatto per me mentre mi sentivo perso. Questa non è la mia storia, ma quella di sei persone incredibili che la mia storia personale alla fine l’hanno cambiata, perché oggi sono un uomo più ricco. Non vedo l’ora di presentarvele e di fare questo viaggio insieme a voi, se vi andrà”.