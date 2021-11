Drag Race Italia, l’intervento di Tiziano Ferro: “Grazie per questo”

Ai nastri di partenza: la gara più ‘truccata’ del mondo sta per arrivare anche in Italia con la primissima edizione di Drag Race Italia.

Il popolare show andrà in onda a partire dal 19 novembre su Discovery Plus e vedrà 8 drag queen sfidarsi per vincere il titolo di Italia’s Next Drag Superstar.

Al tavolo dei giudici Chiara Francini, Priscilla e Tommaso Zorzi. Ma non solo. Ogni puntata vedrà un ospite speciale che affiancherà il trio.

Nel primo appuntamento di Drag Race Italia ci sarà la regina delle sigle, Cristina D’Avena, a cui si alterneranno nelle puntate successive Vladimir Luxuria, Rettore, Ambra e Nick Cerioni.

Nel corso della conferenza stampa a sorpresa anche un videomessaggio di Tiziano Ferro, che sarà in collegamento nella terza puntata dello show dedicata a Raffaella Carrà.

“Sono cresciuto in una generazione nella quale mancava la rappresentanza di persone diverse da me. Questo è un mestiere faticoso, quello che fanno loro lo fanno 20 persone. Grazie per aver dato importanza a quest’arte. Continuate così, io non dico niente perché non sono un giudice… per il momento!”.

Dopo la messa in onda su Discovery Plus, Drag Race Italia arriverà a gennaio in chiaro in prima serata su Real Time.