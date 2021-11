Amici 21, Rudy Zerbi difende LDA e chiama Anna Pettinelli: “Hai letto i testi?”

Dopo la busta rossa inviata a LDA da Anna Pettinelli, Rudy Zerbi ha deciso di intervenire in difesa del suo allievo.

Il cantante è stato accusato dalla prof di avere testi banali, e per questo lo ha mandato di nuovo in sfida contro Niccolò, che ritiene superiore nella scrittura.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Fans Club (@amicifanspage)

Per smontare le argomentazioni della Pettinelli, Rudy le ha telefonato davanti a LDA, leggendo i testi di entrambi i ragazzi: “Siamo ai livelli di “M’illumino d’immenso“.