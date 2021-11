Guè Pequeno nella line up di Rock in Roma 2022

Guè Pequeno – o ora semplicemente Guè – sarà nella line up di Rock in Roma 2022. Il rapper si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle il 26 giugno. Il concerto si aggiunge ai live del rapper dopo il sold out immediato della data prevista al Fabrique di Milano il prossimo 20 dicembre. Nella città lombarda, l’artista tornerà anche il 24 giugno per un evento dal vivo al Carroponte.

I biglietti per Rock in Roma

I biglietti per Rock in Roma sono disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle 14 di oggi e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 14 di lunedì 15 novembre.