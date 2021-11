GF Vip 6, Manuel è stanco e nomina Lulù e le sorelle ma il web si divide

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stati nuovamente tra i protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5. L’insistenza della ragazza nei confronti di Manuel si è fatta eccessiva, tanto da spingere Alfonso Signorini ad usare la parola ‘stalking’.

Se a inizio settimana i due sembravano aver trovato un nuovo equilibrio, infatti, questo è presto saltato e nelle ore che hanno preceduto la diretta lo scontro tra i due è stato forte:

Proprio per il suo comportamento invadente, ieri sera Lulù (con le sorelle) è finita in nomination e a nominarla è stato tra gli altri anche Manuel, esasperato dalla situazione.

Manuel nomina le princess, un giorno si limona Lulù e l altro la nomina 🤡🤡🤡 e questo qui passa pure per Santo! Che schifo #GFvip pic.twitter.com/G6eCJrdEhh — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) November 12, 2021

Se da un lato però, in puntata ‘la colpa’ sembra essere solo di Lulù, sui social invece gli utenti sono divisi: in molti infatti sostengono Lulù non condividendo il comportamento di Manuel troppo incline agli sbalzi d’umore

Ma davvero?

Manuel sta giocando davvero male.

Prima gli faceva comodo Lulù, ora la nomina

Schifo.#gfvip6 #gfvip — 𝓢𝓱𝓪𝓻𝓸𝓷 ☾ (@sharon942822069) November 12, 2021

Manuel un giorno limona Lulù poi la ignora poi la limona di nuovo poi la evita come la peste la fa passare per pazza poi la nomina perché esasperato da lei che lo fa stare male e lui riesce sempre ad uscirne pulito #gfvip pic.twitter.com/aEu03I4bb9 — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) November 13, 2021

Lunedi’ pensava al fuori oggi la nomina..questo e’Manuel..e Lulu’ si e’rovinata il sup percorso x niente.. .#GFVIP — Maria – aa aa (@aaaa90977459) November 12, 2021

