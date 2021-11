Amici 21, le anticipazioni: a giudicare la classifica delle cover sarà J-Ax

Torna oggi alle 14 su Canale 5 il nuovo appuntamento con la scuola di Amici. A giudicare la classifica delle cover interpretate dai ragazzi sarà J-Ax.

Amici 21, le sfide

Spazio poi alle sfide che saranno tre: due di canto e una per il ballo. Le prime, volute dalla prof. Pettinelli coinvolgeranno Ale, che sfiderà l’aspirante allievo Andrea e LDA che dovrà vedersela con l’esterno Niccolò. A giudicare la prima sfida sarà Martina Giannitrapani (talent scout BMG Italia) mentre per la seconda arriverà Klaus Bonoldi (direttore artistico di Universal Music Publishing).

Poi sarà la volta della sfida di ballo voluta dalla prof. Peparini. A sfidarsi saranno Guido e l’aspirante allievo Fabrizio. A valutarla invece sarà Marcello Sacchetta (ballerino e coreografo).

Nella puntata di oggi spazio anche per i ritorni. Aka7even infatti, sarà in puntata per presentare il suo ultimo singolo ‘6pm’. Cresce anche l’attesa per l’uscita della compilation ‘Amici Soundcheck’, in uscita il 19 novembre. Il cd autografato in tiratura limitata, con i 17 brani dei ragazzi della scuola è disponibile in pre order su Amazon al link: https://amz.run/52ie