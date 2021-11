Lady Gaga: “L’Italia mi ha fatta sentire più bella in assoluto” – VIDEO

“Avere coraggio può avere forme diverse. Non mi sono mai sentita bella, però l’arte mi fa sentire bella, la moda, la creatività, la fantasia; la tua fantasia ti permette di diventare ciò che vuoi. Ho dedicato tanto tempo recentemente all’Italia, sono stata qui a lungo e forse è stato il momento in cui mi sono sentita in assoluto più bella in tutta la mia vita”. Queste le parole di Lady Gaga, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio. La pop star è stata a Milano per la premiere di House of Gucci di Ridley Scott. Al cinema dal 16 dicembre con Eagle Pictures, nel film interpreta Patrizia Reggiani.

La pellicola – girata in Italia – riporta gli spettatori nel 1995 quando Maurizio Gucci (Adam Driver) fu trovato morto nell’androne del palazzo del suo ufficio in via Palestro a Milano. La mandante dell’esecuzione fu la Reggiani per punire il suo ex marito colpevole, secondo la donna, di averla lasciata e di averle così tolto il ‘potere’ nell’alta società.Del cast della pellicola – basata sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, ‘La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia’ (edito in Italia da Ipoc) – fanno parte anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto e Salma Hayek.

LADY GAGA A CHE TEMPO CHE FA, IL VIDEO

L’intervista completa su RaiPlay.