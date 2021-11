Berrettini in lacrime dopo l’infortunio alle Atp Finals: “Il peggior momento mai vissuto”

“È stato il peggior momento che io abbia mai vissuto su un campo da tennis“. Ne è convinto Matteo Berrettini dopo l’infortunio che lo ha visto chiudere il match alle Atp Finals con Zverev per un indolenzimento agli addominali. Lo sportivo aveva perso il primo set, 7-6, e ha manifestato il problema all’inizio del secondo parziale.Poi il ritiro obbligato.

E non trattiene le lacrime il 25enne romano che, nella conferenza post partita, ha spiegato: “È qualcosa mentalmente molto difficile da accettare perché sembra vicino alla stessa area, quindi è ancor più complicato giocare sul dolore. Devo capire ora di cosa si tratta, il pensiero di non essere riuscito a finire il match mi sta uccidendo”. Berrettini aveva già saltato gli ottavi di finale degli Australian Open a causa di un problema addominale che lo aveva tenuto lontano dai campi per due mesi.

Non perde, però, le speranze: “Farò il possibile per scendere nuovamente in campo, anche al 60% delle forze. Spero non sia nulla di serio, non ho sentito alcun dolore prima di quel servizio nel secondo set. Come in Australia ho sentito dolore mentre servivo, anche se oggi non è stata la stessa fitta ma l’area colpita mi sembra la stessa”.

E aggiunge: “Non pensavo di dover affrontare questa situazione, quindi adesso vedremo se riuscirò a giocare uno, due eventi o se dovrò fermarmi. Comunque non entrerò in campo se avrò la percezione di non poter giocare per vincere”. Se non dovesse farcela, Berrettini sarà sostituito da Jannik Sinner.