Dopo una settimana dalla pillola d’emergenza ho delle perdite ematiche…

Buongiorno volevo aggiornarvi su cosa sta succedendo ora, sono ancora più agitata e ho estremamente bisogno di sicurezze. E passata una settimana dall’assunzione della pillola e sto riscontrando perdite ematiche; è normale?

Anonima

Cara Anonima,

come accennavamo nella precedente risposta, quando si assume una contraccezione di emergenza potrebbero esserci delle alterazioni del ciclo. come anticipazioni, ritardi oppure episodi di spotting. Queste irregolarità tendono a risolversi in un paio di mesi. L’apporto ormonale è elevato ed improvviso che stressa l’organismo, il quale avrà delle risposte individualizzate. Per cui per quanto possa essere difficile cerca di stare tranquilla. Anche lo stress è uno dei fattori che maggiormente influisce e determina delle irregolarità del ciclo.

Se può farti sentire più serena puoi contattare il tuo ginecologo di riferimento che magari approfondendo con una visita o conoscendo meglio la tua storia anamnestica saprà come rasserenarti.

Un caro saluto!