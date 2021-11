Sabato mi è venuto il ciclo ma ora ho solo macchie marroni come mai?

Salve buongiorno sono sempre io, chiedo sempre scusa dell’orario e anche il disturbo, se parlo e il nome di mia sorella perché lei non hai il coraggio comunque di scrivervi e di mettersi a nudo su determinate cose, comunque volevo avvisarvi di una cosa allora sabato mattina mia sorella è venuto il ciclo e fino a ieri il flusso era abbandonante poi ieri sera un po’ di meno però stamattina andando in bagno gli sono uscite delle macchie marroni tipo io vorrei capire come mai ? Mica mi devo preoccupare? grazie mille per la disponibilità!

Rita

Cara Rita,

in una consulenza online è difficile poter fare delle diagnosi precise ed individualizzate, è importante che possiate contattare il vostro ginecologo di riferimento che attraverso una visita più approfondita o conoscendo meglio la storia anamnestica di tua sorella saprà dare delle risposte più precise e puntuali.

Il flusso del ciclo può subire delle variazioni di mese in mese per tanti fattori come fisiologiche oscillazioni ormonali, infiammazioni, presenza di cisti ovariche, diete drastiche ma soprattutto stress emotivo. Come abbiamo sottolineato nelle mail precedenti quando si verifica una situazione di stress prolungata si attiva una reazione “ormonale” di allarme che influenza l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Quindi potrebbe essere un ciclo più scarso senza significativi rischi. Ma ribadiamo che solo un ginecologo con una visita più approfondita può darvi risposte individualizzate.

Un caro saluto!