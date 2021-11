I Måneskin live agli Mtv EMAs: rivedi l’esibizione di “Mamma Mia”

I Måneskin hanno vissuto decisamente una serata pazzesca a Budapest per gli Mtv EMAs 2021. Il gruppo è stato premiato nella categoria “Best Rock” (prima vittoria nella storia per degli italiani) e ha regalato al pubblico una performance scoppiettante di “Mamma mia”. Un’esibizione che vale la pena di recuperare. Eccola di seguito se ve la siete persa ↓

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas non hanno contenuto la gioia e nel post cerimonia hanno scritto sui social: “Significa molto per noi. Grazie agli Mtv Emas per tutte le nomination e per averci fatto suonare su un palco da sogno + gratitudine infinita per tutti quelli che ci hanno supportato e votato, vi amiamo!!!”