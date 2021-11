Gf Vip 6, Clarissa Selessiè: “Ho un amore fuori dalla casa”

Non sono solo le questioni di cuore di Lulù Selassiè a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nella puntata del 15 novembre, Alfonso Signorini ha parlato dell’argomento anche con Clarissa. La principessa si è dimostrata ben predisposta ad aprirsi a delle confessioni.

“Ti ho mentito un po’ Alfi, perché io un amore fuori ce l’ho, sono innamorata!”, ha detto la ragazza. Una novità che ha sconvolto il conduttore: “Ma come? Mi hai mandato tutta l’estate messaggi che dicevi ‘trovami un bono!’”.

Segreta l’identità del ragazzo che la minore delle Salassiè dice di aver incontrato dopo quello scambio di battute con Signorini. “Ma in estate non ero ancora fidanzata”, ha spiegato per poi promettere il silenzio: “Gli ho promesso di non dirlo”.