Il Collegio 6, questa sera non andrà in onda: ecco il motivo

Questa sera la quarta puntata de Il Collegio non andrà in onda. Rai2 ha deciso di trasmettere l’incontro di tennis delle ATP Finals, a cui dovrebbe prendere parte Matteo Berrettini che, nonostante l’infortunio, potrebbe scendere in campo. Il quarto appuntamento sbarca su RaiPlay. Questo anche un modo per l’azienda di sperimentare il successo del programma in streaming, dopo il calo di ascolti che sta affrontando la rete sul piccolo schermo. In tv, invece, andrà in onda la prossima settimana.

Questa sera si viaggia verso il 1977 On Demand ✈️ #IlCollegio si prende una pausa su #Rai2, ma vi aspetta alle 21.30 in esclusiva solo su #RaiPlay con una nuova puntata. Siete pronti? 💥 pic.twitter.com/5E3o8V7aw9 — Rai2 (@RaiDue) November 16, 2021

IL COLLEGIO 6, GLI STUDENTI

Gli studenti catapultati nel 1977 sono: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio), Valentina Comelli (15, Zone), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone), Raffaele Fiorella (15, Barletta), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate), Davide Maroni (16, Nova Milanese), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna), Filippo Romano (14, Scandicci), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico) e Lorenzo Sena (14, Viareggio).