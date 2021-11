GF Vip 6, da Vera Gemma a Maria Monsè: i nuovi ingressi nella casa

È stata prolungata ufficialmente la durata del Grande Fratello Vip 6, che chiuderà le porte nel marzo 2022. Come lo scorso anno, anche questa edizione, dunque, è destinata ad intrattenere più a lungo dei 3 mesi concordati con gli attuali inquilini, che, ancora ignari del prolungamento, dovranno decidere a scadenza contratto (il 13 dicembre) se rimanere oppure andare via.

Nel frattempo, però, nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Come riportato da Dagospia, uno dei nomi in lizza per l’ingresso è quello di Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano, nonché ex concorrente di Pechino Express (dove ebbe diverse discussioni con Soleil Sorge) e L’Isola dei Famosi.

Oltre Vera Gemma, sembra siano prontissime ad entrare al Grande Fratello Vip 6 (forse già dalla puntata del 22 novembre) Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. A loro si aggiungerà Nathalie Caldonazzo.

I rumors riportano anche la papabile partecipazione di Valeria Marini e dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli. Si fa sempre più insistente anche il nome di Giulia Cavaglia, anche lei ex tronista che rifiutò proprio Giulio. L’influencer ha pubblicato nelle sue storie Instagram l’immagine del libro “L’arte della guerra”, citato più volte da Soleil all’interno della casa. Coincidenze?

Infine, Fanpage.it riporta altri due nomi: Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, e Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara D’Urso.