Mi chiamo Francesco Totti da oggi in streaming su Netflix

Se vi siete pers* Mi chiamo Francesco Totti da oggi lo trovate in streaming su Netflix.

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI, LA STORIA

Il pluripremiato docu-film – raccontato in prima persona dalla voce del ‘Pupone’ e tratto dal libro ‘Un Capitano’ (edito Rizzoli) scritto dallo sportivo con Paolo Condò – parte dalla notte che precede il suo addio al calcio Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo.

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI, IL TRAILER

Mi chiamo Francesco Totti è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.