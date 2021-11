Giovani attori e attrici under 30 fatevi avanti: l’agenzia DO vi sta cercando

Il 28 novembre si terrà a Torino presso il Circolo dei Lettori, nell’ambito del Torino Film Festival, la prima tappa del DO Tour Casting, l’iniziativa promossa dal manager della talents factory Daniele Orazi, rivolta ai giovani attori under 30. Dopo l’esperienza di grande successo del progetto Generazione DO – 2020 – 2021 realizzato in partnership con MyMovies e Fred.fm, Orazi e il suo team stanno organizzando un tour casting per selezionare, entro febbraio 2022, i giovani attori under 30 che andranno a comporre la DO Generation 2022 -2023 del progetto dedicato al talento.

Nel corso degli ultimi mesi la DO Consulting ha ricevuto moltissime candidature di giovani attori e attrici e, proprio l’altissimo numero di proposte, ha portato Daniele Orazi e il suo team a focalizzare l’attenzione sull’urgenza di creare uno spazio a loro dedicato, che nasca proprio dalla volontà dei giovani talenti di emergere nel panorama italiano. Il tour casting, toccando alcune significative mete in tutta Italia, vuole inoltre dare la possibilità anche ad attori non provenienti dal Lazio – di norma la regione del cinema – di essere inseriti in questo settore attraverso l’affiancamento a professionisti leader nel management artistico. Quattro mesi, varie città – Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna/Firenze – per consentire a tutti i giovani attori e attrici di raggiungere facilmente una delle mete del tour casting.

Al termine del tour casting e della fase di raccolta dei materiali, un comitato finale deciderà quali nuovi talenti inviterà a partecipare al progetto Generazione DO che avrà la possibilità di entrare nel mercato dell’audiovisivo dalla porta principale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Essere under 30

Buona conoscenza della lingua inglese

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] indicando nome, cognome e città (Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli) in cui si desidera presentarsi al casting e allegando curriculum e 3 foto.

indicando nome, cognome e città (Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli) in cui si desidera presentarsi al casting e allegando curriculum e 3 foto. Ricevuti i dettagli e tempistiche dell’appuntamento, presentarsi al casting portando con sé una copia stampata del proprio curriculum in cui siano indicati città di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo mail, una foto in formato cartaceo e una lettera motivazionale di 15 righe.

Il monologo dovrà avere una durata massima di 4 minuti. Per garantire a tutti un margine di equità il casting potrà durare un massimo di 5 minuti cronometrati.

CALENDARIO AGGIORNATO AL 15/11/21