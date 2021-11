Nessun fidanzamento per Madame: “Non vi darei in pasto una cosa così delicata”

Botta e risposta tra Madame e chi nella rete ha ‘gridato’ al flirt. A scatenare il gossip una foto pubblicata dalla cantautrice in cui è ritratta mentre bacia una ragazza. Siti e testate hanno subito riportato la notizia, attribuendo alla ragazza misteriosa il titolo di nuova fiamma di Madame.

La risposta di Madame

A smentire la notizia è stata la diretta interessata con una serie di storie su Instagram. Rivolgendosi a giornalisti e opinionisti, Madame infatti, ha precisato: “Ma voi credete veramente che vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? No perché sono affari miei. Quindi tutto quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggio che faccio, cose che trovo. Ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato”.