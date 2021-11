Amici 21, Luigi canterà “Lady” di sangiovanni per la prova di Anna Pettinelli

È tempo di nuove sfide per gli allievi di Amici 21. I cantanti avranno un nuovo compito da svolgere: preparare una canzone decisa da un prof che non sia il loro. Ogni brano, inoltre, dovrà essere eseguito nell’arrangiamento originale e senza autotune. L’allievo potrà decidere se accettare o no la prova.

Si parte dalle assegnazioni di Anna Pettinelli, che mette alla prova i cantanti con canzoni che, in teoria, non rientrano nelle loro corde.

Alex dovrà dimostrare di non essere sempre “triste”, cantando il brano “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston. Nicole, a cui la Pettinelli ha assegnato il brano di Mina “Grande grande grande”, sceglie di rifiutare la prova.

E’ il turno di Luigi, che dovrà abbandonare il suo lato “rock” e dimostrare di essere scanzonato con il tormentone di sangiovanni ‘Lady‘. Il cantante non si scoraggia, tutt’altro, non vede l’ora di mettersi alla prova: “Poi voglio il riscontro di sangio!”

