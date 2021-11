Bruno Mars e Anderson .Paak annunciano la loro miniserie radiofonica

Bruno Mars e Anderson .Paak si buttano in una nuova avventura: una miniserie radiofonica. I due hanno annunciato “An Evening With Silk Sonic”, una miniserie in arrivo su Apple Music domani 18 novembre alle 4.00. Nel corso dei quattro episodi della durata di un’ora, i due artisti presenteranno dei set musicali attingendo dai loro dischi preferiti che hanno ispirato il duo Silk Sonic, spaziando dalle hit più old school alle jam R&B, all’hip-hop, al funk, alla disco e tutto ciò che sta nel mezzo.

Tra ospiti a sorpresa e conversazioni ancor più sorprendenti, tocca a te vivere da vicino l’esperienza e trascorrere del tempo con i “re dello smooth”. Nel primo episodio Bruno e Anderson, con l’aiuto di Bootsy Collins, inviteranno gli ascoltatori a un viaggio musicale con la musica di The Jackson 5, Con Funk Shun, Thundercat, The Isley Brothers, PARTYNEXTDOOR e molto altro.

“Apple Music ci ha chiesto di presentare un programma radiofonico per parlare del nuovo album. Ci siamo divertiti così tanto che abbiamo deciso di ritirarci dalla musica e lanciarci nel mondo della radio a tempo pieno– racconta Bruno Mars- Vogliamo ringraziare Apple Music per averci aiutato a trovare questa nuova vocazione. Addio, mondo crudele della musica. Benvenuta, radio. Sarà un successo!”.

GUARDA IL TRAILER QUI

“Quando ci riuniamo, in quei rari momenti in cui le nuvole si diradano e le stelle si uniscono, allora siamo i Silk Sonic- aggiunge Anderson .Paak- C’è voluto tempo, ma non è mai troppo tardi per cambiare direzione e, parlando di tempistiche, credo che questo sia proprio il momento giusto”.

Per ascoltare la miniserie ecco il link: apple.co/_SilkSonicRadio

Riascolta l’intervista di Ebro con Bruno Mars e Anderson .Paak riguardo il primo album dei Silk Sonic, An Evening With Silk Sonic ↓