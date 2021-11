Giulia Stabile balla per Barrow: il commento di sangiovanni

Prosegue la collaborazione di Giulia Stabile con Barrow. La ballerina, vincitrice di Amici 20, sta vivendo un momento d’oro, tra lavori in tv (da Amici a Tu Sì Que Vales), alla partnership con numerosi brand.

Proprio per Barrow Giulia ha pubblicato un nuovo video sul suo profilo Instagram, dove balla sulle note di SAD GIRLZ LUV MONEY, brano di Amaarae Ft. Moliy.

La clip è stata vista quasi 1 milione di volte in meno di 24 ore, e tra i migliaia di commenti non poteva mancare quello di sangiovanni. Il cantante ha scritto una sola parola dal significato esplicito: “Swag” (il corrispettivo di ‘cool’, fico, stiloso).

E come dagli torto!

