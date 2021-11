Amici 21, anticipazioni pomeridiano: la classifica dei cantanti

Torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. Nella nuova puntata di domenica 21 novembre, già registrata il 17 novembre, gli allievi saranno di nuovo chiamati a dimostrare il loro talento, con una serie di sfide e compiti assegnati.

In questo pomeridiano non ci saranno ospiti speciali: saranno i professori a stilare la classifica dei cantanti.

La classifica dei cantanti

I cantanti sono stati chiamati a preparare una cover assegnata dai prof di non appartenenza.

La media dei voti dei prof determina il posizionamento.

Questa è la classifica definitiva:

1- Luigi

2- Sissi

3- Alex

4- Rea

5- Nicol

6- Albe

6- Tommaso

7- Andrea

7- LDA

8- Simone

Andranno in sfida gli ultimi 2 posti in classifica: quindi Andrea e LDA, a pari merito in penultima posizione, e Simone.