Giulia De Lellis cacciata da un bar di Milano: “Siete più animali del mio cane”

“Siete più animali del mio cane”. Non le manda a dire Giulia De Lellis che sceglie i social per raccontare l’ultima disavventura di cui è stata protagonista. L’influencer è stata cacciata in malo modo da un locale di Milano. Il motivo? La presenza del suo cagnolino, lo Spitz di Pomerania adottato ai tempi della relazione con l’ex Andrea Damante. Il cucciolo è stato rifiutato all’ingresso.

Giulia- secondo i racconti dei testimoni (su Twitter si è espresso @giansainato) – sarebbe entrata all’interno del locale inconsapevole del divieto di accesso agli animali. Da lì la discussione con l’uomo della sicurezza che avrebbe invitato più volte la ragazza ad uscire.