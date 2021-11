A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (19 novembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dal nuovo brano di Anna ai dischi di Adele, Marracash, Mobrici e Amici.

I singoli

Ugo Borgetti pubblica per Fenix Music “Mare”. L’artista della crew romana 126 lancia un singolo prodotto da Dr Wesh, che incarna alcuni dei tratti più caratteristici del suo stile: la scrittura estemporanea, di getto, istintiva, la capacità espressiva di raccontarsi con un’autenticità disarmante.

“Mi fai bene” (Epic/ Sony Music Italia) è il nuovo singolo di Lortex. Il brano nasce da una notte di insicurezze e di domande e rappresenta una dedica d’amore. Lortex con questo brano esterna le sue emozioni e la sua gratitudine nei confronti di una persona che gli è stata accanto in un periodo difficile in cui è più facile andarsene che rimanere. “Mi fai bene” è prodotta da Steve Tarta.

Anna aggiunge un nuovo tassello alla sua giovane discografia pubblicando in tutti gli store digitali “Balaklub – what up”(Virgin Records/Universal Music Italia). La traccia, nata con l’idea di accompagnare i fan di Anna nei club e a riempire nuovamente i dancefloor.

“perché mi guardi così” (Polydor/Universal Music) è il nuovo singolo di Frada. Prodotto da Kyv il brano è uno sfogo personale, in cui l’artista rivendica la libertà di espressione e, soprattutto, di “essere”. Riferendosi alla ragazza amata, Frada invita a ignorare le critiche non costruttive, a non annegare nelle paranoie che sorgono per piacere agli altri e a non giudicare. Nella traccia la chitarra elettrica e la batteria creano un sound pop-rock travolgente, che arriva ad esplodere in un ritornello che valorizza il timbro graffiato e le capacità canore dell’artista.

“Ring” è il primo singolo del nuovo capitolo discografico di Fumè. Prodotto da DOD, il brano attraverso la metafora dell’anello parla della difficoltà tra due persone che si amano di incontrarsi davvero. L’anello si perde, cadono i diamanti, rappresentativi del tempo che passa e incredulo lui scopre che alla fine lei “dopo tutti questi anni sarebbe rimasta per sempre”. Nonostante le paure, i demoni e le difficoltà. L’incomprensione tra i due sta alla base di tutto, li porta ad allontanarsi; “avrei voluto dirti che mi bastava questa vita con te” concettualmente rimanda al non detto. Avrebbero solo voluto una vita insieme.

Dopo il successo ottenuto ad AmaSanremo 2020, dove è arrivato in semifinale, torna il cantautore Scrima con “Generazioninsta”, un brano pungente e ironico che racchiude le manie di una generazione. Un brano dal ritmo accattivante e incalzante con echi di disco music degli Anni 70 su cui si posa incisivo il timbro vellutato e graffiante di Scrima che racconta l’alienazione di una generazione intrappolata nella finzione della vita alternativa sui social, la mania del pettegolezzo, dell’ostentare , dell’esibizionismo, dell’informazione per sentito dire. “In una società dove la vita scorre veloce, chiusa in storie Instagram da 15 secondi, forse la vera libertà è solo quella di spegnere tutto”, commenta Scrima.

“ora o mai più” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Cicco Sanchez e Casadilego, prodotto da JVLI. Nel brano il beat malinconico accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia d’amore complicata. Il turbinio di emozioni che travolge i protagonisti della canzone viene enfatizzato nel ritornello dalle voci di Cicco Sanchez e Casadilego che si intrecciano diventando una sola. È il racconto di un “odi et amo” contemporaneo di cui resta un vuoto che solo la musica può colmare.

I dischi

Marracash torna con il suo nuovo disco. Si intitola “Noi, loro, gli altri” e sarà disponibile dall’una di domani notte. Quattordici le tracce inedite prodotte da Marz e tre featuring: quelli con Guè, Calcutta e Blanco.

Adele pubblica ‘30’, il suo nuovo e atteso disco. Una collezione di tracce che raccontano l’artista ma soprattutto la donna: una 33enne che ha conquistato il mondo con la sua musica ma ha anche sofferto per un divorzio difficile, quello da Simon Konecki. Amore, lacrime ma soprattutto ricostruzione: è questo ‘30’, dodici tracce anticipate dalla ballad strappalacrime ‘Easy on me’. Adele si mette a nudo e – come ha spiegato ai microfoni di Oprah Winfrey – non ha paura di parlare delle crisi di ansia avute dopo la rottura dall’ex marito nel 2019. Proprio in quei mesi la voglia di tornare in studio a comporre nuova musica e l’inizio dei lavori. Sono, invece, 6 gli anni che hanno separato la cantautrice dal suo pubblico. Il suo ultimo album usciva nel 2015 ma l’attesa sta per finire.

“Anche le scimmie cadono dagli alberi” è il primo album da solista di Mobrici, dopo l’esperienza dei Canova. Un disco che raccoglie 11 pezzi di vita del cantautore raccontati in musica. Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.

Sgrò pubblica “Macedonia“, il suo album d’esordio distribuito da Artist First. Scritto dal cantautore con la produzione artistica di Andrea Ciacchini, è uno sguardo sensibile, inusuale ed evocativo sulla quotidianità. La voce del cantautore, a tratti apatica, eppure sempre molto espressiva, ci offre con queste canzoni la sua macedonia, le sue emozioni tagliate in piccoli pezzi, aspri e dolci. A livello musicale, il cuore del progetto è un profondo amore per le produzioni di Battisti e di Battiato a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. Sono presenti anche altri riferimenti stilistici più contemporanei che sono una sorta di preziosa speziatura all’interno delle canzoni: Homeshake, Mild High Club, Glass Animals, Frank Ocean.

La musica di Amici 21 arriva in un unico contenitore su tutte le piattaforme e nei negozi. Esce stanotte “Soundcheck”, la compilation che raccoglie gli inediti dei ragazzi in gara quest’anno. Il progetto, contiene diciassette le tracce in tutto. Tra gli inediti quelli di Albe, Alex, LDA, Sissi, Luigi, Tommaso, Nicol, Rea e Simone (Vile).