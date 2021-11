Amici 21, Albe geloso di Serena: “Non lo so che effetto mi fai”

Nello scorso pomeridiano di Amici 21, un messaggio anonimo nascosto in un palloncino ha scatenato la gelosia di Albe nei confronti di Serena.

Il biglietto indirizzato alla ballerina conteneva una dichiarazione esplicita: “Se non ci fosse stato Albe ci avrei provato con te”.

Chi sia stato il mittente resta – per il momento – un mistero. Quel che è certo è che Albe non ha gradito queste le parole, dimostrando tutta la sua gelosia: “Non sono arrabbiato, sono infastidito”.

Dopo momenti di tempesta arriva sempre il sereno e Albe si è messo al piano per dedicare “Perfect” di Ed Sheeran alla sua Serena: “E’ tutto così bello e tu sei così bella… Non lo so che effetto i fai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)