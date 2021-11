Drag Race Italia, Tommaso Zorzi conduce ‘After the Race’

La rivoluzione dell’intrattenimento passa per Discovery+. La prima puntata di Drag Race Italia non solo non ha deluso le aspettative, ma ha anche premiato la scommessa di portare il popolare format sui nostri schermi.

Il talent show è composto da 6 puntate, a cadenza settimanale, disponibili sulla piattaforma ogni venerdì.

Otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”.

Al tavolo della giuria Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, affiancati in ogni episodio da un giudice speciale. La vincitrice, inoltre, diventerà ambassador MAC Cosmetics per un anno e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

Alla fine di ogni puntata, ci sarà una eliminazione. La drag che dovrà abbandonare lo show sarà ospite del talk “After The Race”, disponibile tutti i sabati su Discovery+, dove insieme a Tommaso Zorzi rivivrà i momenti più belli e più critici del percorso di Drag Race Italia. La prima puntata di ‘After The Race’ è per sabato 20 novembre.