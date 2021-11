X Factor, Hell Raton sbotta con il pubblico: “Non avete fatto il conservatorio”

“Il pubblico non è andato al conservatorio, può fare tutti i buuu che vuole”. Hell Raton sa il fatto suo e non le ha mandate a dire agli spettatori presenti al Teatro Repower di Milano durante il quarto Live di X Factor, andato in onda ieri sera su Sky Uno e Now.

Il giudice è stato contestato per il suo commento sui Bengala Fire, colpevoli di aver perso la loro anima. “Dov’è andata a finire?”, ha chiesto il musicista. Poi la chiusa sui fischi: “Chi aizza la maleducazione e la cafonaggine con me sta veramente lontano. Per me non ci sono problemi. fate quello che volete”.

Il gruppo di Manuel Agnelli, nonostante i tre commenti negativi degli altri tre coach, vanno avanti. Gli eliminati sono Versailles e Mutonia.

QUI IL VIDEO COMPLETO