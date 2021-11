Tra liti, scandali e polemiche, al Grande Fratello Vip 6 c’è spazio anche per le emozioni.

Questa volta ce le regalano Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, amici inseparabili nella casa più spiata d’Italia.

In occasione del compleanno dello schermidore, il Grande Fratello gli ha fatto avere due kit per la scherma.

Così, con molto entusiasmo, Aldo ha iniziato a insegnare a Manuel il suo sport, trascorrendo la giornata a tirare insieme con la sciabola.

Un momento davvero bello, che ha attirato l’attenzione non solo degli inquilini della casa, ma anche del web.