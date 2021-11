Prosegue la terza edizione di Electroclassic Festival: i nuovi appuntamenti

Prosegue la terza edizione di, la rassegna in cui la musica elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali.

Questa sera alle ore 21.30 si terrà il terzo appuntamento dedicato alla selezione Call for electroclassic che vedrà protagoniste la violinista Anais Drago e la musicista Simona Rocky Guns Argurio. La prima presenterà il suo progetto solistico “Solitudo” con un concerto caratterizzato da una moltitudine di suoni e ricchezza armonica e melodica, reso particolare dall’uso sapiente di effetti, loop e sovraincisioni. La seconda, invece, porterà sul palco il suo lavoro “Mutazione”, un incontro tra l’analogico e il digitale, che include l’elaborazione di un concept riguardante il cambiamento, l’evoluzione e la metamorfosi.

L’appuntamento è registrato live alla Fabbrica del Vapore. La serata delle Call è promossa dal Corso di Sound Design dello IED di Milano e dalla piattaforma di streaming e download in Hires Qobuz.

Tutti i concerti sono visibili in streaming sui canali Facebook e Youtube di Electroclassic Festival. Gli appuntamenti in streaming vengono registrati con pubblico dal vivo. Sarà possibile condividere lo streaming degli eventi di questa sera sui propri profili social attraverso i seguenti link.

Link di condivisione per la performance di Anais Drago:

https://app.restream.io/new-event-invitation/elAzUlAyTuXeRpSTGEG6otsRf5TCBcg/email.

Link di condivisione per la performance di Simona Rocky Guns Argurio:

https://app.restream.io/new-event-invitation/elAzUlAyTslNI2UgE0STrKQe40OChmw/email.

I prossimi appuntamenti della rassegna musicale:

SABATO 20 NOVEMBRE – in streaming dalle ore 21.30 – dalla Fabbrica del Vapore

Il flautista Fabio Mina si esibirà con “High Winds May Exist” (Da Vinci Edition), il suo ultimo lavoro discografico che ruota intorno al tema del vento, sia come ispirazione musicale, attraverso il suo suono registrato in diversi luoghi d’Italia, sia come simbolo di imprevedibilità, forza, pace, mutamento, tensione.

Condivisione streaming:

https://app.restream.io/new-event-invitation/elAzUlAyTmla7FrWK0w-sLiu9nYV9Ck/email

DOMENICA 21 NOVEMBRE – in streaming dalle ore 21.30 – dal Mare Culturale Urbano

L’artista sperimentatore Maurizio Marsico presenterà “Amplitude”, un viaggio senza spazio e senza tempo, in cui ci si concentra sulle dinamiche espressive del tocco e del timbro del pianoforte. Uno studio pianistico intorno agli intervalli di quinta eccedente e di settima aumentata, che evolve in una ventina di minuti di performance su cui si innestano i treatments sintetici di Piero Chianura.

Condivisione streaming:

https://app.restream.io/new-event-invitation/elAzUlAyTsidN5KOvUjspu0yx-FQFLE/email

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE – in streaming dalle ore 21.30 – dalla Fabbrica del Vapore

Fabio Giachino presenterà il suo progetto “Limitless”, una dimensione onirica in cui suoni, melodie e ritmi si intrecciano liberamente evolvendosi in un dialogo senza soluzione di continuità.

Sponsorizzato da Qobuz e Yamaha Music Europe, l’evento si inserisce nel programma Milano Music Week 2021.

Condivisione streaming:

https://app.restream.io/new-event-invitation/elAzUlAyTuoURYCL-U_fne5i2VvBEoQ/email

Electroclassic Festival è un progetto nato nel 2019 da un’idea di Amadeus Arte, già organizzatore dal 2006 del prestigioso LakeComo International Music Festival e attivo nella promozione di artisti e compositori, e organizzato in collaborazione con BigBox, editore dell’omonima freepress specializzata, della testata MusicEdu e co-organizzatore del FIM, Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano. L’idea fondante del festival Electroclassic, di cui è direttrice artistica Floraleda Sacchi, è proporre al pubblico una selezione di progetti di musica dal vivo, la cui caratteristica comune è quella di sfruttare le moderne tecnologie digitali per arricchire le personalità timbriche degli strumenti tradizionali in chiave espansiva e non limitativa.