Matteo Faustini torna live con due concerti in acustico

Matteo Faustini torna live. Il cantautore che abbiamo conosciuto nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 70 con il brano “Nel Bene e Nel Male” sarà protagonista di due appuntamenti totalmente in acustico per presentare in maniera intima i suoi pezzi. In scaletta anche alcuni omaggi a grandi cantautori e interpreti italiani.

Gli appuntamenti da segnare in agenda sono il 25 novembre a L’Asino Che Vola di Roma (Via Antonio Coppi, 12 – info al numero 348 3392679) e l’11 dicembre al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi, 98 – link per acquistare i biglietti). Sul palco di quest’ultima data anche Cioffi.

Per partecipare agli eventi in programma sarà necessario presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Tra i brani che Matteo farà sicuramente ascoltare i singoli “1+1” e “Stanco di piangere”.

Puoi ascoltarli di seguito ↓