How I Met Your Father, svelata la data di uscita dello spin-off

How I Met Your Father (E alla fine arriva papà) ha una data di uscita. Ad rivelarla è stata il servizio di streaming Hulu. Lo spin-off sequel della serie CBS (How I Met Your Mother) ha come protagonista Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la ‘madre’ della sitcom. La nuova comedy è composta da 10 episodi e seguelo stile dell’amatissima e memorabile serie creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda per 9 stagioni.

HOW I MET YOUR FATHER, LA STORIA

Creata dai co-showrunner di This is Us e co-creatori di Love, Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, lo spin-off inizia con Sophie che racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La narrazione, però, farà un passo indietro e mostrerà la protagonista e il suo affiatato gruppo di amici che cercano di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle mille opportunità.

HOW I MET YOUR FATHER, IL CAST

Nel cast troveremo anche Chris Lowell nel ruolo di Jessie, uno dei migliori amici di Sophie. Il suo personaggio è brillante, amorevole, empatico. Quando inizia a parlare d’amore, però, diventa cinico. Jessie è un musicista ma lavora come autista Uber, unica fonte di sostentamento. Vive insieme al suo amico ottimista Sid, interpretato da Suraj Sharma che gestisce da poco un bar. E poi c’è Valentina, interpretata da Francia Raisa, grande amica di Sophie. Lei è aspirante stilista ed è amante del rischio. Tom Ainsley vestirà i panni di Charlie, aspirante modello ‘cotto’ di Valentina. Tien Tran avrà invece il ruolo di Ellena, sorella adottiva di Jessie da. Senza dimenticare qualche cameo del cast originale, come annunciato qualche mese fa.

HOW I MET YOUR FATHER, QUANDO ESCE

How I Met Your Father sarà disponibile dal 18 gennaio 2022 su Hulu. Quasi sicuramente lo spinf-off debutterà in Italia su Disney+ all’interno della sezione Star, come accade per i prodotti Hulu.

“In quanto grande fan di ‘How I Met Your Mother’, sono onorata e anche un po’ nervosa, per il fatto che Carter e Craig si fidino di me per il sequel di questo progetto. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro“, ha commentato Hilary Duff qualche tempo fa.