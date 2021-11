Andrew Garfield risponde a chi lo crede in Spider-Man No Way Home: “Non ne posso più”

Lo abbiamo visto ne Gli Occhi di Tammy Faye, presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, e ora è su Netflix nel musical tick, tick…Boom! ma i fan vogliono sapere solo una cosa: vedremo Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home al fianco di Tom Holland? Durante i tour promozionali di questi due film i giornalisti si sono mostrati principalmente interessati al cinecomic. Stanco di sentire sempre la stessa domanda, l’attore ha deciso di rispondere attraverso un’intervista con GQ. ” Sentite, a questo punto non ne posso più. Lo scopriremo tutti quando il film uscirà, e saremo o molto delusi o molto contenti, e magari qualcuno dirà: ve l’avevo detto, mentre qualcun altro commenterà: ve l’avevo detto che era no. Lo scopriremo tutti. Vi chiedo scusa fin da ora“, ha detto l’attore.

Durante la chiacchierata Garfield ha parlato dei costumi dell’Uomo Ragno indossati nelle tre saghe di Spider-Man: quello da lui stesso sfoggiato in The Amazing Spider-Man e in The Amazing Spider-Man: Il potere di Electro, quello di Tobey Maguire nella trilogia di Sam Raimi e quello di Holland. Il terzo, ha svelato, è il suo preferito. Curiosità a parte, l’attore non ha esplicitamente detto ‘non ci sarò nel film’ e questo fa pensare che sarà presente in un cameo visto anche il ritorno di alcuni villain delle saghe precedenti, come Goblin, Doctor Octopus ed Electro. Inoltre, mistero sulla presente di Maguire.

ANDREW GARFIELD RISPONDE A CHI GLI CHIEDE SE SARÀ O MENO IN SPIDER-MAN: NO WAY HOME

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA STORIA

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL CAST

Nel cast, oltre a Holland, troviamo Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono i rispettivi ruoli dei film precedenti. Tra i protagonisti anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DATA DI USCITA

Spider-Man: No Way Home debutta il 15 dicembre solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL TRAILER