Grammy Awards, i Maneskin annunceranno i candidati per il 2022

C’è un po’ d’Italia nella prossima edizione dei Grammy Awards. Tra coloro che annunceranno le nomination, che verranno svelate in diretta oggi alle 18, ci saranno anche i Maneskin. L’evento si potrà seguire online sul sito dei Grammy e sui social: TikTok, Twitter, Facebook e YouTube. Al gruppo, il sito del Premio ha dedicato anche un articolo definendoli “ambasciatori del rock 2021”.

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23.



Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb