Federico Fashion Style: “Io sono etero e non ho nulla da nascondere”

La scorsa puntata di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1 condotto da Serena Bortone, ha visto in studio come ospite Federico Fashion Style e in collegamento da Anzio i suoi genitori. Durante la chiacchierata il parrucchiere dei Vip ha parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle. E non solo. La conduttrice, infatti, ha virato l’intervista verso l’orientamento sessuale di Federico, il tema preferito da chi lo invita negli show e anche, in modo velato, da Selvaggia Lucarelli, giudice del programma condotto da Milly Carlucci.

“Selvaggia gira, gira su questa domanda. A me non interessa, però se lei vuole farmi questa domanda, sono pronto a risponderle. A me non da fastidio. In riferimento al fatto che cerca sempre di punzecchiarmi magari dice ‘non va bene la coppia, è male assortita’. Io ne posso anche parlare, non ho nulla da nascondere. Sulla figlia avuta con la fecondazione, è solo una questione legata a problemi di salute“, ha detto Federico Lauri.

La Bortone non ci ha girato intorno e gli ha fatto la domanda diretta, ecco la risposta di Federico: