Salve buonasera,

volevo farvi una domanda: allora siccome il mio ciclo è venuto il 7 novembre ed è durato più o meno una settimana, 7 giorni in totale e mi stavo prendendo la pillola Arianna, dopo abbiamo avuto rapporto con eiaculazione fuori, non mi è venuto dentro, ed io siccome stavo fuori per due settimane dal mio ragazzo per sbaglio ho dimenticato le pillole, però oggi mi sono andata a pulire e mi esce un pò di sangue, da cosa è dovuto? Mia mamma dice che è qualche bollicina, però io quando ho i rapporti con il mio ragazzo me la sentivo secca sia dentro che fuori e dovevo usare il lubrificante, come mai?

Annonima

Cara Anonima,

quando si assume la pillola e la si interrompe improvvisamente può presentarsi del sanguinamento dovuto all’improvvisa variazione di apporto ormonale.

Rispetto ai rapporti un’eccessiva secchezza può portare a delle piccole escoriazioni e quindi possono presentarsi delle macchie di sangue, ma non possiamo dire se le due cose siano collegate. Il lubrificante potrebbe essere un aiuto, però è probabile che arrivi al rapporto troppo in fretta, una mancata eccitazione potrebbe essere la causa.

Prova a parlarne con il tuo fidanzato, questo potrebbe aiutarvi a trovare una maggiore sintonia di coppia.

Un caro saluto!