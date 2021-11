I filmmaker: “L’Encanto è un grande cinema e pop corn” – VIDEO

Un film inclusivo. Celebrazione della nostra unicità, della scoperta di noi stessi, dell’amore, della famiglia (il miglior collante del mondo) e dei luoghi magici e spirituali. Il tutto accompagnato da esplosioni di colori, animazione che fa brillare gli occhi e canzoni meravigliosi e irresistibili firmate da quel genio di Lin-Manuel Miranda (vincitore dell’Emmy, del Grammy e del Tony Award). Tutto questo è Encanto (da oggi in sala). Preparate le valigie: Disney ci porta in Colombia con il nuovissimo film d’animazione Walt Disney Animation Studios diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e scritto da Bush e Castro Smith. I filmmaker sono stati profondamente ispirati dal loro viaggio di ricerca in Colombia durante le prime fasi di sviluppo di Encanto, oltre che dal loro continuo lavoro con un gruppo di consulenti esperti riuniti nel corso della produzione del film.

ENCANTO, LA STORIA

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla super forza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

ENCANTO, LE VOCI ITALIANE

Nella versione italiana del film prestano le proprie voci il cantautore e musicista Alvaro Soler nel ruolo di Camilo, il cugino di Mirabel con il potere di cambiare il proprio aspetto per trasformarsi in chiunque voglia; l’attore e regista Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro; l’attrice e cantante Diana Del Bufalo in quello di Isabela, la sorella di Mirabel, praticamente perfetta e con la magica abilità di far crescere le piante e far sbocciare i fiori; e l’attrice colombiana Angie Cepeda in quelli di Julieta, la mamma di Mirabel con il potere di guarire. Inoltre, Soler interpreta inoltre un brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

ENCANTO, IL TRAILER