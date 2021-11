Pierpaolo Pretelli imita Giulia Salemi e fa impazzire il web

Ancora un’imitazione impeccabile di Pierpaolo Pretelli, ma questa volta fuori dal palco di Tale e Quale Show.

Il cantante ha raggiunto Giulia Salemi per festeggiare insieme a Piacenza il compleanno della nonna della conduttrice.

Un’occasione per stare in famiglia e trascorrere un po’ di tempo tutti insieme. Senza dimenticare, però, anche il divertimento.

Con l’aiuto di mamma Fariba, Pierpaolo si è divertito ad imitare la sua Giulia, con tanto di parrucca e pose in stile modella.

Il divertimento con loro è assicurato!