A due settimane dal suo debutto, il singolo di sangiovanni e Madame, ‘Perso nel buio’, sta scalando le classifiche musicali. Come raccontato dal cantante, nel brano è racchiuso uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata e che lo hanno portato a sentirsi confuso e vulnerabile.

Al suo fianco in questo percorso, oltre alla sua amica e collega Madame, anche Giulia Stabile, con la quale sangiovanni ha stretto un rapporto di stima e amore nel corso di Amici 20, che continua ancora oggi.

Per sostenere il cantante e il suo ultimo singolo, Giulia ha ballato una breve coreografia sulle note di ‘Perso nel buio’ insieme a Simone Nolasco.

Il video è stato pubblicato nelle storie Instagram dalla ballerina e condiviso da sangiovanni e Simone, diventando virale.

‘Perso nel buio’ – sangiovanni e Madame

VIDEO E TESTO



[Sangiovanni]

Ti ho salutata

dal treno

con la mano

piangevi

piangevo

pure io

Ora piove

dal cielo

sul vetro

non credo

che io possa dirti addio

che io possa dirti addio

Sono perso nel buio

e non trovo la luce

sono dentro a un loop

nei pensieri miei

ci sei sempre tu

[x2]

[Madame]

Ma quanto tempo perdi a pensare a chi devi essere,

è solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei

Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere

Sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia

Io non voglio giustamente solo esistere per te,

essere la tua ragione di vita

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali

e ritrovare un’uscita

Forse sei solo in quella parte del mondo

di chi forse in fondo non aveva torto

e non gli hanno dato ragione,

di chi non ha un contorno, ma infiniti colori

di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore

Questo è tutto ciò

che voglio amare di te

[Sangiovanni]

Sono perso nel buio

e non trovo la luce

sono dentro a un loop

nei pensieri miei

ci sei sempre tu

[x2]

[Madame]

E se ti perdi nel buio

e non trovi la luce

vieni a chiedermi aiuto

Sono sempre qui,

sono qui con te

E quando fuori fa buio

segui sempre la luna

Esci fuori dal loop

Io sono sempre qui,

qui vicino a te [x2]