GF Vip 6, ancora un confronto tra Manuel e Lulù: “Ho tutto chiaro”

Notte di chiarimenti al Grande Fratello Vip 6. Protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, che ancora una volta, sono tornati a parlare del loro rapporto e del futuro fuori dalla casa.

Il nuotatore ha spiegato di avere le idee molto chiare, ma di aver paura che per la Princess possa non essere lo stesso: “Qui dentro ho paura a darti qualche attenzione in più, ma per rispetto mi limito perché ho paura tu possa fraintendere”.

Manuel ci tiene a specificare come voglia godersi il rapporto con Lulù nella casa del GF senza drammi, per evitare ancora allontanamenti e tensioni tra loro.

“Usciremo da qui e ci vedremo, se succede succede” concorda Lulù, sicura che fuori dalla casa i due potranno frequentarsi e decidere cosa meglio per loro.

