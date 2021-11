Diletta Leotta torna sul grande schermo, ecco dove la vedremo – VIDEO

Diletta Leotta torna al cinema dopo 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli. Il volto di Dazn è tra i protagonisti di Chi ha incastrato Babbo Natale? di e con Alessandro Siani. La commedia natalizia, dal 16 dicembre in sala con Vision Distribution, vede tra i protagonisti anche Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?, LA STORIA

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano (Siani), conosciuto come il ‘re dei pacchi’. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati ‘pacchi’. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?, IL TRAILER

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?, IL POSTER

La pellicola è una produzione Bartlebyfilm, Indiana Production e Vision Distribution. Produttori Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.