Volevo sapere se l’aerosol possa interferire con la pillola…

Buongiorno,

Assumo la pillola anticoncezionale Serisima da più di 2 anni. Attualmente sono alla sesta pillola della seconda settimana. Volevo sapere se l’aereosol possa in qualche modo interferire con la pillola. Ieri a casa di una mia amica sua sorella più piccola stava facendo l’aereosol, e non ho idea di qualche farmaco ci fosse all’interno. Nella credenza ho notato la presenza di Iperclanny, ma nel bidone dell’immondizia c’è invece un flaconcino di protinal, potrebbe essere uno di questi due farmaci come no..

Io ho portato la mascherina per tutta la durata del suo aereosol, ma sono comunque preoccupata…

Qualche volta lo staccava dal naso e il vapore si disperdeva nell’aria e magari ne ho respirato un po’.

Distinti saluti.

Anonima, 20 anni

Cara Anonima,

entrambi i farmaci che hai menzionato non registrano specifiche interazioni con il contraccettivo orale. Inoltre tu avevi la mascherina e non hai assunto direttamente il farmaco, per cui i rischi sono davvero nulli. Puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!