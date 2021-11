X Factor 2021, ‘Fegato’ è il nuovo inedito di Erio

Manca poco alla finalissima di X Factor 2021 e le eliminazioni si fanno sempre più difficili. Il quinto live ha visto l’uscita di Nika Paris e Le Endrigo, mentre restano ancora in gioco gIANMARIA, Bengala Fire, Erio, Fellow e Baltimora.

Sono loro i cinque semifinalisti che giovedì prossimo si sfideranno per un posto in finale.

Nel frattempo, i ragazzi hanno potuto presentare i loro nuovi inediti. Tra questi anche quello di Erio, ‘Fegato’, un singolo ricco di sfumature emotive e che porta la firma, sia per il testo che per la musica, di Giuliano Sangiorgi. La produzione è curata dallo stesso Erio con Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva e Vanni Antonicelli.

‘Fegato’ – Erio

TESTO

Il coraggio di avere paura, e di dirlo senza tante storie

Senza fare giri di parole, per non perdere la direzione

Il coraggio di restare fermi, quando tutto intorno poi si muove

Il coraggio di lasciare spazio a chi ha la forza

La forza di cambiare

Ci vuole fegato per essere normale

Ci vuole cuore per poi capirlo bene

Ci vuole anima per esserne capace

Ci vuole senso per riconoscere la fine

Ci voglio io che ho tutte queste cose

E so combattere per dare a te ragione

Ci voglio io che metto questa pace

Al primo posto, al primo posto

Di ogni stupidissima ragione

Ci vuole fegato per non aver coraggio

Il coraggio di non essere il migliore, anche a costo di sbagliare

In un mondo fatto di luci aver la forza

Aver la forza di non brillare

Il coraggio di restare spenti, quando è tutto un divampare

E non aver paura, non aver paura di sentimenti

Che non cambiano poi le cose

(Che non cambiano poi le cose)

Ci vuole fegato per essere normale

Ci vuole cuore per poi capirlo bene

Ci vuole anima per esserne capace

Ci vuole senso per riconoscere la fine

Ci voglio io che ho tutte queste cose

E so combattere per dare a te ragione

Ci voglio io che metto questa pace

Al primo posto, al primo posto

Di ogni stupidissima ragione

E del coraggio chi se ne fotte

Ci vuole fegato