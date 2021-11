Amici 21, Carola affronta le sue paure e Luigi la consola

Momenti di difficoltà per Carola. Dopo essere arrivata ultima nella classifica stilata da Marcello Sacchetta sull’interpretazione delle emozioni, la ballerina di Amici 21 ha avuto un confronto con Alessandra Celentano, nel corso del quale ha affrontato le sue paure.

Paura di non farcela, di non lasciarsi andare, di non avere tutto sotto controllo. La maestra ha ascoltato lo sfogo della sua allieva, cercando di farle capire che nella vita bisogna anche essere spensierati.

Una lunga e profonda chiacchierata, al termine della quale la Celentano ha rincuorato Carola: “Se hai bisogno di qualsiasi cosa io ci sono”.

Dopo lo sfogo, Carola è tornata in casetta e si è rivolta alla persona che più le è vicina per avere un po’ di conforto: Luigi. Il cantante l’ha abbracciata e ascoltata, standole vicino per cercare di tirarle su il morale: “Ti sei calmata?”, chiede preoccupato. “Sì, un po’”…