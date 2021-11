Michele Morrone contro gli hater: lo sfogo dell’attore

Michele Morrone si è scagliato contro i suoi hater . La star del film Netflix ‘365 giorni’, con quasi 13 milioni di follower su Instagram, è stufa di leggere commenti cattivi contro di lui sui social. Così l’attore ha pubblicato attraverso le storie un lungo sfogo per sensibilizzare gli utenti della rete ad abbandonare il ruolo di ‘leone da tastiera’.

Ecco il lungo sfogo dell’attore:

“I commenti cattivi sotto il mio post di solito vanno bene per me. Tutti hanno i propri hater e tutti hanno il proprio punto di vista. A volte, però, penso che la rabbia espressa nei miei confronti non abbia un limite. Questo è triste perché penso di non aver fatto nulla di male.

Alcune persone pensano che solo perché mi hanno visto in tutto il mondo con un film sappiano tutto di me. In realtà non sanno nulla. Perché insultare qualcuno che non ti ha mai fatto nulla di male? Ho un carattere davvero forte. Sono un uomo che sa quello che vuole e non me ne frega niente. Ma come personaggio pubblico ho la responsabilità di pensare se questi commenti fossero stati fatti ad un quindicenne che sta ancora sviluppando la sua personalità. E magari, come è normale che sia, non è ancora mentalmente forte da fregarsene un ca**o dei commenti cattivi. Cosa succederebbe?

Gli invidiosi scriveranno ancora commenti cattivi, lo so. Io non posso farci niente, vorrei tanto fare qualcosa. Per favore, pensate al fatto che là fuori ci sono tante persone che non ce la fanno. Voi potete ferirle in modo serio. Non scrivete nei commenti cose brutte, non diffondete odio. Non solo favorirete gli altri, ma aiutereste anche voi stessi a sentirvi meno soli e vuoti. Pace e amore, Mik“.