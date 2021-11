Nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip 6. Oltre ai nuovi ingressi, la puntata di questa sera sarà movimentata da una eliminazione. Una tra Manila, Soleil, Carmen, Clarissa e Lulù dovrà abbandonare il programma.

Proprio Lucrezia è stata al centro di diverse chiacchiere tra gli inquilini della casa. Tra questi anche Manuel Bortuzzo. Il nuotatore sembra aver archiviato la sua storia con la Princess, e non solo. Ha espresso, in più di un’occasione, il desiderio che a uscire fosse proprio Lulù.

Alla supposizione di Katia sulle eliminazioni di oggi “Potresti rimanere vedovo”, Manuel ha risposto: “Magari“.

Si parla dell’eliminazione di domani.

Katia a Manuel: “Potresti rimanere vedovo” (restare senza Lulù)

Manuel: “Magari!”#gfvip pic.twitter.com/OTVXsKxePR — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

Parlando con Patrizia del suo rapporto con la Princess, Manuel ha anche sottolineato di non aver apprezzato come si sviluppata la loro storia: “Era uno scambio d’affetto, poi è stato un po’ montato come una cosa più grande di quella che era, lei ha marciato su quella cosa lì. Mi sono trovato in difficoltà. Poi ci provi, ti lasci andare, attrazione fisica, quando capisci che non ti prende di testa basta.”