Ed Sheeran come in Love Actually per annunciare il suo singolo natalizio

Ed Sheeran lo aveva annunciato e lo ha fatto. Esce venerdì 3 novembre “Merry Christmas”, il primo singolo natalizio della sua carriera. Il brano è in collaborazione con la stella della musica Elton John, ormai amico carissimo del cantautore oltre che mentore. L’annuncio della canzone è arrivato sui social con un breve video ispirato al film Love Actually – L’amore davvero, celeberrima commedia inglese che si svolge proprio a ridosso delle feste.

In una delle scene più memorabili, uno dei personaggi dichiara il proprio amore alla donna dei suoi sogni mostrandole una serie di cartelli in sequenza, ognuno di essi con una frase di un discorso impossibile da dire a voce.

Alla stessa maniera, Ed bussa alla porta di Elton e gli mostra il racconto di come è nata la collaborazione. Il risultato è l’annuncio.

I ricavi delle vendite in UK andranno in beneficenza all’Ed Sheeran Suffolk Foundation e (www.essmf.com) and the Elton John AIDS Foundation (@ejaf).

“Merry Christmas” è disponibile in presave e preorder.

La scena di Love Actually