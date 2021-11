Fedez e Chiara Ferragni: “Cerchiamo di normalizzare la terapia di coppia”

Fedez e Chiara Ferragni si preparano a raccontare la loro vita quotidiana nel documentario Ferragnez, i cui primi 5 episodi saranno online dal 9 dicembre e i restanti 3 dal 16 dicembre. Un’esperienza, quella del reality, che il rapper ha raccontato ai microfoni di Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che tempo che fa. “La cosa più interessante è secondo me il normalizzare l’andare in terapia, anche di coppia”, ha raccontato.

Completamente girata in lockdown, la serie, non a caso, parlerà di famiglia, lavoro, tensioni di coppia e nella carriera, felicità, soddisfazioni, romanticismo e supporto. Otto gli episodi in tutto che vedranno protagonisti anche Leone, primogenito della coppia, i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

