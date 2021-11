Gué annuncia il suo nuovo album. Nella tracklist anche Salmo e Marracash

Uscirà il 10 dicembre ‘Gvesvs’, il nuovo album di Gué Pequeno, ormai solo e semplicemente Gué. Un titolo scelto non a caso e che fa riferimento non solo all’impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, ma che ha anche a un dato biografico: Pequeno è, infatti, nato il 25 dicembre.

La tracklist e i feat

Sedici i brani nella tracklist e non pochi featuring. Tra gli ospiti ci sono: Marracash, Geolier, Ernia, Coez, Salmo, Elisa, Ketama126 e Franco126. E ancora: Rick Ross, Rose Villain, Jadakiss, e Dutchavelli.

Il progetto è disponibile da oggi il pre-save e in preorder. In esclusiva su Amazon, inoltre, è possibile anche preordinare il formato cd e doppio lp autografato e, in occasione dell’Amazon Cyber Monday, anche uno speciale pacchetto che conterrà cd e jumper natalizio in edizione limitata.

I concerti

Sono ancora disponibili sul circuito Ticketone i biglietti per le due date estive annunciate da Gué per il 2022 (24 giugno al Carroponte di Milano e 25 giugno al Rock in Roma), mentre sono già esaurite da settimane le prevendite per il concerto-evento del 20 dicembre al Fabrique di Milano.